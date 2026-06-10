POINT DE VUE
10 juin 2026
Montée en cadence : quand l'aéronautique européenne entre dans l'ère du ramp-up rentable
Produire plus ne suffit plus. Il faut désormais produire plus vite, plus proprement et plus intelligemment, sans déséquilibrer l'appareil industriel.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESaéronautique , avions , production , Airbus
THEMATIQUESSécurité
A PROPOS DES AUTEURS
David Machenaud
David Machenaud est président et fondateur d'OPEO, cabinet de conseil en transformation des opérations industrielles.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
David Machenaud
David Machenaud est président et fondateur d'OPEO, cabinet de conseil en transformation des opérations industrielles.