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POINT DE VUE

10 juin 2026

Montée en cadence : quand l'aéronautique européenne entre dans l'ère du ramp-up rentable

Produire plus ne suffit plus. Il faut désormais produire plus vite, plus proprement et plus intelligemment, sans déséquilibrer l'appareil industriel.

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MOTS-CLES

aéronautique , avions , production , Airbus

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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David Machenaud
David Machenaud est président et fondateur d'OPEO, cabinet de conseil en transformation des opérations industrielles.