SYMPTOMES

Mon enfant a-t-il le Covid ou simplement un rhume : comment faire la différence ?

Rhume, grippe, Covid-19 ou infection au VRS : chez les enfants, les premiers symptômes se ressemblent souvent, ce qui peut rendre difficile l’identification de la maladie. Toux, nez qui coule, fièvre, fatigue ou mal de gorge : quels signes peuvent orienter les parents, quand garder son enfant à la maison et dans quels cas un test ou une consultation médicale sont-ils nécessaires ?