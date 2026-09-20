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Une mère donne un médicament à son fils touché par un rhume.
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SYMPTOMES

20 septembre 2026

Mon enfant a-t-il le Covid ou simplement un rhume : comment faire la différence ?

Rhume, grippe, Covid-19 ou infection au VRS : chez les enfants, les premiers symptômes se ressemblent souvent, ce qui peut rendre difficile l’identification de la maladie. Toux, nez qui coule, fièvre, fatigue ou mal de gorge : quels signes peuvent orienter les parents, quand garder son enfant à la maison et dans quels cas un test ou une consultation médicale sont-ils nécessaires ?

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MOTS-CLES

rhume , toux , nez qui coule , covid , Covid-19 , grippe , hiver , maladies , symptômes , consultation médicale , Médecin , traitements , antibiotiques , vaccin , vaccination , enfants , Parents , conseils , Guide

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Ann Sheehan

Ann Sheehan est vice-doyenne chargée de la pratique, de l'innovation et de la formation professionnelle, et professeure agrégée en soins infirmiers à l'Université d'État du Michigan.