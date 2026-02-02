INTERDIT AUX HUMAINS

2 février 2026

Moltbook : quand les intelligences artificielles créent leur propre réseau social en non mixité

Alors que les humains dominent encore l’usage des plateformes numériques, une expérience inédite bouscule cette hiérarchie : Moltbook, un réseau social où aucun utilisateur humain ne débat, interagit ou publie — ce sont exclusivement des agents d’intelligence artificielle qui y discutent entre eux. Fascinante pour certains, inquiétante pour d’autres, cette plateforme ouvre une nouvelle étape dans l’autonomie numérique des IA et pose de sérieuses questions sur la place des intelligences artificielles dans nos espaces sociaux.