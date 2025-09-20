il y a 1 heures

Esprit du DOGE, si tu nous entends

Mission « Etat efficace » : ces mesures simples que pourrait prendre Sébastien Lecornu pour atteindre son objectif

La simplification administrative est un chantier sans cesse renouvelé en France tant la bureaucratie s’ingénie à complexifier notre environnement réglementaire. Déconstruire le millefeuille est incontestablement ardu, voilà pourtant les quelques résultats qui pourraient être obtenus rapidement avec un peu de détermination politique.