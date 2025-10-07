Espace

La mission Artemis II de la NASA est cruciale alors que les doutes s’amoncellent sur la capacité de l’Amérique à devancer la Chine dans la course au retour vers la Lune

Alors que les ambitions lunaires des États-Unis sont mises à l’épreuve, Artemis II s’impose comme un tournant décisif. Prévue pour 2026, cette mission historique doit démontrer la capacité de la NASA à ramener des astronautes au-delà de l’orbite terrestre, en pleine rivalité technologique avec la Chine.