best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Scienceil y a 4 heures
L'équipage d'Artemis II (les astronautes américains Reid Wiseman, commandant, Victor Glover, pilote, Christina Hammock Koch, spécialiste de mission, et l'astronaute canadien Jeremy Hansen) s'expriment devant le module d'équipage d'Artemis II au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 8 août 2023.
Espace

La mission Artemis II de la NASA est cruciale alors que les doutes s’amoncellent sur la capacité de l’Amérique à devancer la Chine dans la course au retour vers la Lune

Alors que les ambitions lunaires des États-Unis sont mises à l’épreuve, Artemis II s’impose comme un tournant décisif. Prévue pour 2026, cette mission historique doit démontrer la capacité de la NASA à ramener des astronautes au-delà de l’orbite terrestre, en pleine rivalité technologique avec la Chine.

avec Jessie Osborne
author imageJessie Osborne

Jessie Osborne est assistante de recherche à RAND Europe.

