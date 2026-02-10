MACRONISME EDUCATIF : PEUT BEAUCOUP MIEUX FAIRE
10 février 2026
Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
Présenté comme l’une des réformes emblématiques du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire devait réduire durablement les inégalités scolaires. Près de neuf ans plus tard, un rapport de la DEPP montre que ses effets positifs à court terme ne se maintiennent pas à l’entrée en 6ᵉ, relançant le débat sur l’efficacité et le coût de cette politique.
Baptiste Larseneur est expert résident à l'Institut Montaigne sur les questions d'éducation et responsable de projets liés au développement du capital humain et au développement économique des territoires.
