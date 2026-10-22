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Le président américain Donald Trump prend la parole lors de la convention nationale républicaine de mi-mandat à l'American Airlines Center de Dallas, au Texas, le 9 septembre 2026.
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DEMOCRATIE AMERICAINE

22 octobre 2026

Midterms aux États-Unis : ce que les sondages récents laissent présager

À l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, les sondages dressent le portrait d’une Amérique pessimiste, où Donald Trump fait face à une défiance marquée et où l’inflation reste une préoccupation centrale. Les démocrates devancent les républicains dans les intentions de vote pour la Chambre des représentants, tandis que la bataille pour le Sénat s’annonce plus serrée. Quels facteurs pèseront sur le scrutin et jusqu’où le mécontentement envers le président pourrait-il se répercuter dans les urnes ?

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MOTS-CLES

Démocrates , Républicains , États-Unis , sondages , intentions de vote , américains , Congrès , sénat , Donald Trump , JD Vance , citoyens américains , élections , élections de mi-mandat , midterms , élection de midterms , popularité , rejet

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Whiteley

Paul Whiteley est professeur, Département du gouvernement, Université d'Essex.