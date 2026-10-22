DEMOCRATIE AMERICAINE

Midterms aux États-Unis : ce que les sondages récents laissent présager

À l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, les sondages dressent le portrait d’une Amérique pessimiste, où Donald Trump fait face à une défiance marquée et où l’inflation reste une préoccupation centrale. Les démocrates devancent les républicains dans les intentions de vote pour la Chambre des représentants, tandis que la bataille pour le Sénat s’annonce plus serrée. Quels facteurs pèseront sur le scrutin et jusqu’où le mécontentement envers le président pourrait-il se répercuter dans les urnes ?