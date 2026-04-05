DIMANCHE DE PAQUES
5 avril 2026
Mgr Matthieu Rougé : "De l’IA à la guerre, jamais nous n’avons eu autant besoin du message de Pâques"
Dans un monde traversé par les bouleversements technologiques, les tensions géopolitiques et une quête croissante de sens, Mgr Matthieu Rougé rappelle la portée toujours actuelle du message de Pâques. Entre espérance spirituelle, défis contemporains et retour du religieux, la résurrection du Christ apparaît plus que jamais comme un repère pour penser l’avenir.
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MOTS-CLESPâques , la religion , célébration , guerre , Guerre en Iran , chrétiens , Catholiques , foi , fidèles , Matthieu Rougé
THEMATIQUESReligion
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêque de France. Il a publié Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles pour le monde qui vient aux Editions de l’Observatoire en novembre 2020.
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Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêque de France. Il a publié Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles pour le monde qui vient aux Editions de l’Observatoire en novembre 2020.