DIMANCHE DE PAQUES

5 avril 2026

Mgr Matthieu Rougé : "De l’IA à la guerre, jamais nous n’avons eu autant besoin du message de Pâques"

Dans un monde traversé par les bouleversements technologiques, les tensions géopolitiques et une quête croissante de sens, Mgr Matthieu Rougé rappelle la portée toujours actuelle du message de Pâques. Entre espérance spirituelle, défis contemporains et retour du religieux, la résurrection du Christ apparaît plus que jamais comme un repère pour penser l’avenir.