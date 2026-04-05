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L'évêque de Nanterre, Matthieu Rougé, pose lors d'une séance photo à Paris pour l'AFP, le 28 août 2023.
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DIMANCHE DE PAQUES

5 avril 2026

Mgr Matthieu Rougé : "De l’IA à la guerre, jamais nous n’avons eu autant besoin du message de Pâques"

Dans un monde traversé par les bouleversements technologiques, les tensions géopolitiques et une quête croissante de sens, Mgr Matthieu Rougé rappelle la portée toujours actuelle du message de Pâques. Entre espérance spirituelle, défis contemporains et retour du religieux, la résurrection du Christ apparaît plus que jamais comme un repère pour penser l’avenir.

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MOTS-CLES

Pâques , la religion , célébration , guerre , Guerre en Iran , chrétiens , Catholiques , foi , fidèles , Matthieu Rougé

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Matthieu Rougé
Prêtre catholique et professeur au collège des Bernardins

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, est membre du Conseil Permanent de la Conférence des Evêque de France. Il a publié Un sursaut d’espérance. Réflexions spirituelles pour le monde qui vient aux Editions de l’Observatoire en novembre 2020.

 