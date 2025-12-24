POLITIQUE
Une messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 23 juillet 2025. (Image d'illustration)

RENOUVEAU SPIRITUEL

24 décembre 2025

Mgr Jean-Yves Nahmias : « Nous construisons de nouvelles églises dans les villes nouvelles pour apporter des racines à nos contemporains »

Le dimanche 30 novembre, Mgr Jean-Yves Nahmias a posé les premières pierres de la future église Saint-Colomban, à Serris, du nom du moine irlandais qui a réévangélisé l’Europe au VIᵉ siècle et qui est passé dans le diocèse.

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Yves Nahmias image
Jean-Yves Nahmias

Jean-Yves Nahmias est ordonné prêtre le 24 juin 1989 pour l’archidiocèse de Paris par le cardinal Jean-Marie Lustiger. Nommé évêque auxiliaire de Paris le 1er juin 2006 par le pape Benoît XVI, avec le titre d’évêque in partibus de Termae Himerae, il est consacré le 8 septembre suivant par le cardinal André Vingt-Trois. Le 9 août 2012, il est nommé évêque de Meaux. Sa devise épiscopale :

« Sint omnes unum ut credat mundus » – Que tous soient un afin que le monde croie – Jn 17, 21

