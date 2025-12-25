©
L’Église est là pour rassembler. Sa mission n’est jamais d’agir contre quelqu’un ou contre telle ou telle communauté.
JOYEUX NOEL
25 décembre 2025
Mgr Jean-Yves Nahmias : « Noël permet aussi à l’Eglise de rappeler son message d’espérance et d’unité à une société française plus polarisée que jamais »
Une enquête menée par l’Ifop pour l’Observatoire français du catholicisme confirme l’attachement très fort des Français à cette fête « familiale et traditionnelle » ainsi qu’aux signes visibles de « ce patrimoine spirituel et culturel » de la France. Pour en parler, Jean-Yves Nahmias.
Jean-Yves Nahmias est ordonné prêtre le 24 juin 1989 pour l’archidiocèse de Paris par le cardinal Jean-Marie Lustiger. Nommé évêque auxiliaire de Paris le 1er juin 2006 par le pape Benoît XVI, avec le titre d’évêque in partibus de Termae Himerae, il est consacré le 8 septembre suivant par le cardinal André Vingt-Trois. Le 9 août 2012, il est nommé évêque de Meaux. Sa devise épiscopale :
« Sint omnes unum ut credat mundus » – Que tous soient un afin que le monde croie – Jn 17, 21
