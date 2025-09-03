Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Cultureil y a 4 heures
Pierce Brosnan assiste à la projection new-yorkaise de The Thursday Murder Club organisée par Netflix, au Plaza Hotel, le 14 août 2025 à New York.
Pierce Brosnan assiste à la projection new-yorkaise de The Thursday Murder Club organisée par Netflix, au Plaza Hotel, le 14 août 2025 à New York. © 2025 Getty Images
Pop-corn sucré

Meurtres en retrait, gâteaux en pleine lumière : Netflix adoucit The Thursday Murder Club

Dans The Thursday Murder Club, Richard Osman mêlait crimes, humour et douceurs sucrées. L’adaptation produite par Amblin et diffusée sur Netflix gomme les aspérités les plus sombres pour séduire un public large. Entre une distribution royale (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley) et une mise en scène soignée, ce sont pourtant les Victoria sponge et autres gâteaux anglais qui volent la vedette, jusqu’à éclipser l’intrigue policière.

avec Andrew Dix
author imageAndrew Dix

Maître de conférences en littérature et cinéma américains à l’Université de Loughborough.

Voir la bio »

