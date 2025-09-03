Pop-corn sucré

Meurtres en retrait, gâteaux en pleine lumière : Netflix adoucit The Thursday Murder Club

Dans The Thursday Murder Club, Richard Osman mêlait crimes, humour et douceurs sucrées. L’adaptation produite par Amblin et diffusée sur Netflix gomme les aspérités les plus sombres pour séduire un public large. Entre une distribution royale (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley) et une mise en scène soignée, ce sont pourtant les Victoria sponge et autres gâteaux anglais qui volent la vedette, jusqu’à éclipser l’intrigue policière.