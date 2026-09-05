LA FERME AU BORD DE LA RUPTURE
5 septembre 2026
Mesures d’urgence pour les agriculteurs : et encore des pansements sur une jambe de bois ?
Face aux pertes provoquées par la canicule, le plan CASI offre un répit limité à la ferme France. Normes, charges, sous-investissement et blocage de l’irrigation continuent d’alimenter son décrochage structurel.
10 min de lecture
MOTS-CLESAgriculture , la France , agriculteurs , société
THEMATIQUESSociété
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).