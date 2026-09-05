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Un agriculteur français pulvérise l'herbicide à base de glyphosate « Roundup 720 », dans un champ de maïs près d'un parc éolien. (Image d'illustration)
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LA FERME AU BORD DE LA RUPTURE

5 septembre 2026

Mesures d’urgence pour les agriculteurs : et encore des pansements sur une jambe de bois ?

Face aux pertes provoquées par la canicule, le plan CASI offre un répit limité à la ferme France. Normes, charges, sous-investissement et blocage de l’irrigation continuent d’alimenter son décrochage structurel.

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MOTS-CLES

Agriculture , la France , agriculteurs , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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