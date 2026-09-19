RAUS
19 septembre 2026
Merz bientôt out : mais pour laisser la place à qui… et surtout à quoi ?
Fragilisé à la tête de la CDU, Friedrich Merz cherche à resserrer les rangs tandis que les élections régionales révèlent la crise profonde des partis traditionnels allemands.
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MOTS-CLESAllemagne , Friedrich Merz , SPD , CDU , AfD , Politique
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin
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Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin