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Blurred backgroundFriedrich Merz. (Image d'illustration)
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RAUS

19 septembre 2026

Merz bientôt out : mais pour laisser la place à qui… et surtout à quoi ?

Fragilisé à la tête de la CDU, Friedrich Merz cherche à resserrer les rangs tandis que les élections régionales révèlent la crise profonde des partis traditionnels allemands.

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MOTS-CLES

Allemagne , Friedrich Merz , SPD , CDU , AfD , Politique

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Joachim Bitterlich

Ambassadeur e.r., ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité du Chancelier Helmut Kohl, Professeur (affilié) ESCP Paris/Berlin