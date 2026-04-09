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ATLANTI-CULTURE

9 avril 2026

"Mentor" : sous l’emprise de la musique… et de son maître : une autre version du harcèlement

De : Lara Aubert Mise en scène : Bénédicte Budan Avec : Lara Aubert, Alexis Desseaux, Nicolas Biaud-Mauduit, Sandrine Le Berre. Studio Hébertot 78bis boulevard des Batignolles 75017 PARIS 01 42 93 13 04

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MOTS-CLES

mentor , musique , Harcèlement , Bénédicte Budan , Lara Aubert , Studio Hébertot

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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