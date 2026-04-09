ATLANTI-CULTURE
9 avril 2026
"Mentor" : sous l’emprise de la musique… et de son maître : une autre version du harcèlement
De : Lara Aubert Mise en scène : Bénédicte Budan Avec : Lara Aubert, Alexis Desseaux, Nicolas Biaud-Mauduit, Sandrine Le Berre. Studio Hébertot 78bis boulevard des Batignolles 75017 PARIS 01 42 93 13 04
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).