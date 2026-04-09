ATLANTI-CULTURE

9 avril 2026

"Mentor" : sous l’emprise de la musique… et de son maître : une autre version du harcèlement

De : Lara Aubert Mise en scène : Bénédicte Budan Avec : Lara Aubert, Alexis Desseaux, Nicolas Biaud-Mauduit, Sandrine Le Berre. Studio Hébertot 78bis boulevard des Batignolles 75017 PARIS 01 42 93 13 04