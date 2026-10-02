SANTE

Ménopause : les femmes se tournent vers la testostérone, mais que dit réellement la science ?

De plus en plus de femmes ménopausées se tournent vers la testostérone pour tenter de soulager certains symptômes, notamment les troubles du désir sexuel. Pourtant, si les données scientifiques soutiennent son utilisation dans des indications précises, les preuves restent limitées pour de nombreux autres effets. Entre intérêt croissant, manque de traitements spécifiquement conçus pour les femmes et incertitudes sur les effets à long terme, que sait réellement la science ?