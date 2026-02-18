COURSE D'OBSTACLES
Meloni repart en guerre contre l’immigration clandestine mais la justice italienne la laissera-t-elle appliquer ses promesses de campagne ?
Le « blocus naval » promis par Giorgia Meloni en 2022 revient aujourd’hui au centre du jeu politique italien. Simple marqueur idéologique destiné à rassurer son électorat ou d’un véritable basculement opérationnel de la politique migratoire ? Entre baisse des arrivées, bras de fer avec la justice et recomposition du droit européen, l’Italie apparaît comme un laboratoire stratégique pour l’ensemble de l’Union.
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
