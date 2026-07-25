APRES LES FLAMMES
25 juillet 2026
Méga feux en Gironde : pour les victimes et les évacués, le vrai incendie commence quand les flammes s'éteignent
Les mégafeux ne détruisent pas seulement des maisons : ils laissent aussi des blessures psychologiques profondes. Même lorsque leur logement est épargné, de nombreux évacués développent un traumatisme durable.
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THEMATIQUESSanté
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).