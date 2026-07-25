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De la fumée s'élève d'une végétation calcinée dans une forêt près de Biscarrosse, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026, au lendemain d'un incendie de forêt ayant ravagé la région. Déclaré le 23 juillet près de Biscarrosse, dans les Landes, le feu a déjà parcouru 1 200 hectares et atteint les abords de la commune, entraînant l'évacuation de plus de 5 000 personnes, selon la préfecture. (Image d'illustration)
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APRES LES FLAMMES

25 juillet 2026

Méga feux en Gironde : pour les victimes et les évacués, le vrai incendie commence quand les flammes s'éteignent

Les mégafeux ne détruisent pas seulement des maisons : ils laissent aussi des blessures psychologiques profondes. Même lorsque leur logement est épargné, de nombreux évacués développent un traumatisme durable.

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MOTS-CLES

santé mentale , traumatismes , PTSD , incendies , société

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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