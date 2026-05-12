APPEL
12 mai 2026
"Médias algorithmiques" : attention, annexion lexicale !
Jérôme Bourreau-Guggenheim répond au billet du président de l'Arcom.
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MOTS-CLESArcom , médias , x , Youtube , chatGPT , régulation , lexique , censure , liberté d'expression
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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