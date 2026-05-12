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12 mai 2026

"Médias algorithmiques" : attention, annexion lexicale !

Jérôme Bourreau-Guggenheim répond au billet du président de l'Arcom.

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Arcom , médias , x , Youtube , chatGPT , régulation , lexique , censure , liberté d'expression

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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