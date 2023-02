McKinsey perdra-t-il Emmanuel Macron ?

L'affaire McKinsey empoisonne le quinquennat d'Emmanuel Macron.

On ne prête qu’aux riches.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’affaire (le scandale ?) McKinsey va empoisonner le quinquennat de Macron. On ne présente plus cette société de conseil bien connue. Des opérateurs étatiques ou privés font appel à ses services pour leur stratégie et leur management.

Pour cela McKinsey se fait payer très cher. On espère que c’est justifié. Encore que… Mais parfois McKinsey offre ses services gratuitement.

Un cadeau qui attend retour sur investissement. Fleur qui plus tard peut se transformer en bouquet pour McKinsey. Les bénéficiaires de ses largesses faisant appel (moyennant rétribution cette fois-ci) à la société pour la remercier de ses largesses.

Macron est suspecté - à tort ou à raison - d’avoir eu recours à McKinsey pour sa campagne électorale. Ce n’est, a priori, pas scandaleux. Mais le hic c’est que McKinsey aurait mis certains de ses agents bénévolement à la disposition du président de la République.

C’est pourquoi des magistrats du Parquet National Financier viennent de perquisitionner le siège de McKinsey France. Ils cherchaient des preuves de l’engagement de cette société dans la campagne de Macron. Les ont-ils trouvées ? Quoi qu’il en soit, ça ne pourra que consolider l’image de président des riches du locataire de l’Elysée.