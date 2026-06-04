ATLANTI-CULTURE
4 juin 2026
"Maypops" : le dossier judiciaire d’un jeune Noir américain, condamné à la peine de mort à l’âge de 14 ans, est réouvert cinquante ans plus tard
Un roman inspiré d’une histoire vraie De : Didier Decoin Stock Parution le 1er avril 2026 402 pages 22,50 euros
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MOTS-CLESMaypops , Didier Recoin , roman , stock
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
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