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ATLANTI-CULTURE

4 juin 2026

"Maypops" : le dossier judiciaire d’un jeune Noir américain, condamné à la peine de mort à l’âge de 14 ans, est réouvert cinquante ans plus tard

Un roman inspiré d’une histoire vraie De : Didier Decoin Stock Parution le 1er avril 2026 402 pages 22,50 euros

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MOTS-CLES

Maypops , Didier Recoin , roman , stock

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Petit pour Culture-Tops

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).