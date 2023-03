Mauvaises nouvelles pour les retraites : l’espérance de vie augmente dans le monde entier

L’espérance de vie devrait passer de 71,7 années en 2022 à 77,3 en 2050 au niveau mondial.

L’espérance de vie devrait passer de 71,7 années en 2022 à 77,3 en 2050 au niveau mondial. Cette donnée éditée par l’ONU plaide en faveur d’une réforme du recul de l’âge de départ. On ne peut pas soupçonner les Nations unies de venir aider de gouvernement français, embourbé dans une réforme du système de retraite dont l’axe majeur sera de décaler l’âge de départ à 64 ans.

Mais ce qui est vrai, c’est l’inquiétude des Nations-Unies au niveau mondial.

Dans les chiffres édités en France par l’agence Statista, les Nations unies viennent en effet de mettre en garde tous les vieux pays développés en leur signalant que l’espérance de vie constitue la principale cause du changement démographiques observé dans les pays développés notamment. Et donc la cause première du vieillissement.

Nos sociétés sont de plus en plus vieillissantes grâce à l’accès aux soins de santé et aux progrès de la médecine ou de la pharmacie, grâce aux mesures d’assainissement et d’hygiène, grâce aussi à l’éducation et grâce à la lutte contre la faim dans les régions déshéritées, grâce à une réduction relative des inégalités etc..

Les chiffres sont clairs, ils marquent des effets évidents :

1er point positif : L’espérance de vie mondiale à la naissance et pour les deux sexes est passée de 46,5 ans en 1950 à 71,7 ans en 2022. Elle devrait atteindre les 77,5 ans en 2050.

2e point positif, les inégalités entre les pays riches et les pays émergents ou en voie de développement ont tendance à se réduire. L’Asie notamment, s’oriente vers la moyenne européennes ou américaines. Aujourd’hui, la différence de durée de vie entre l’Asie et l’Amérique est moins de 10 ans. En 2050, l’Asie sera au même niveau que l’Occident.

Cela étant, et sans tomber dans un cynisme inaudible, ce progrès a aussi des aspects négatifs.

1er point négatif : l’Afrique reste à l’écart du mouvement. Très en retard dans l’amélioration générale.

2e point négatif : cette espérance de vie élargie ne change rien aux risques de vagues migratoires qui peuvent déferler sur l’Europe et l’Amérique du nord …Si cette espérance de vie ne s’accompagne pas d’une politique familiale ambitieuse, il faudra gérer les mobilités de population. Pas évident.

3e point. Cette espérance de vie nous annonce un vieillissement inévitable des populations du globe. Elle pose donc à terme le problème du financement de cette période de vie en inactivité. Et il n’y a pas beaucoup de solutions. Quel que soit les systèmes de retraites, il faudra soit travailler plus longtemps, soit accepter de vivre vieux, mais plus mal avec des pensions qui ne pourront pas offrir des niveaux de vie décents. Normalement, ces données plaident pour un recul de l’âge de départ à la retraite, ou alors pour des formules de financement qui restent à inventer.

