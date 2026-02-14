INNOVATION SCIENTIFIQUE
14 février 2026
Mathématiques et IA : entre nouvelles alliances et limites persistantes
À la croisée des mathématiques et de l’intelligence artificielle, une nouvelle dynamique de recherche se dessine. Lorsque Terence Tao annonce avoir résolu un problème ouvert de Paul Erdős avec l’appui d’une IA expérimentale, c’est tout l’équilibre entre intuition humaine et puissance algorithmique qui semble évoluer.
Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».
