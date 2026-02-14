POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI (image d'illustration).
See image caption
See copyright

INNOVATION SCIENTIFIQUE

14 février 2026

Mathématiques et IA : entre nouvelles alliances et limites persistantes

À la croisée des mathématiques et de l’intelligence artificielle, une nouvelle dynamique de recherche se dessine. Lorsque Terence Tao annonce avoir résolu un problème ouvert de Paul Erdős avec l’appui d’une IA expérimentale, c’est tout l’équilibre entre intuition humaine et puissance algorithmique qui semble évoluer.

Photo of Charaf Louhmadi
Charaf Louhmadi Go to Charaf Louhmadi page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Charaf Louhmadi image
Charaf Louhmadi

Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».

Populaires

1Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada
2Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
3Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
4Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir
5Et si la démocratie basculait chez nos voisins ? Cette méfiance de tous contre tous qui monte en Europe
6Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
7« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »