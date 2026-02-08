POLITIQUE
FANTASMES ILLUMINES

8 février 2026

La masculinité toxique n’est pas aussi répandue que le clament les néo féministes : voilà ce que de VRAIES études scientifiques en disent vraiment

Une étude récente publiée dans Psychology of Men & Masculinities bouscule les certitudes militantes en montrant que les formes réellement toxiques de masculinité ne concernent qu’une minorité très circonscrite d’hommes. Loin d’une virilité diffuse ou structurellement nocive, la toxicité renverrait à des profils psychologiques précis, largement liés à des contextes socio-économiques défavorisés.

Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page et Peggy Sastre Go to Peggy Sastre page

10 min de lecture

Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Peggy Sastre
Ecrivain

Peggy Sastre est écrivaine et traductrice. Elle est l'auteure de "Ex Utero : pour en finir avec le féminisme" et de "La domination masculine n'existe pas".

