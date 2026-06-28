MALAISE INVISIBLE

Masculinisme : derrière le recyclage d’une panique morale récurrente, l’aveuglement sur les réelles difficultés des jeunes hommes d’aujourd’hui

Alors qu'un récent rapport du Sénat alerte sur la montée du masculinisme et ses risques de radicalisation, le débat porte aussi sur les causes de l'écho rencontré par ces discours auprès d'une partie des jeunes hommes. La prévention ne peut se limiter aux questions de sécurité ou de régulation des plateformes : elle suppose également de prendre en compte les fragilités psychologiques, sociales et identitaires qui nourrissent la quête de repères et rendent certains récits particulièrement attractifs.