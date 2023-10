Martin Gurri : « Avec la guerre Israël / Gaza, le culte de la victimisation identitaire mène les nations européennes à la perdition »

Une manifestante brandit un drapeau palestinien lors d'un rassemblement non autorisé en soutien aux Palestiniens sur la place de la République à Paris, le 12 octobre 2023.

L’expert en géopolitique et ancien analyste de la CIA qui avait prédit les Gilets jaunes évoque la multiplication des manifestations pro-palestiniennes en Occident et analyse les positions de la gauche sur cette question.

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave . Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

Atlantico : L'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger s'est exprimé il y a quelques jours sur la chaîne de télévision allemande Welt TV. "C'était une grave erreur de laisser entrer autant de personnes de cultures, de religions et de conceptions totalement différentes, car cela crée un groupe de pression au sein de chaque pays qui a fait la même chose", a-t-il déclaré. Que pensez-vous de ces déclarations à la lumière des manifestations pro-palestiniennes dans le monde occidental ?

Martin Gurri : Au 19e siècle, de nombreux Américains pensaient que les catholiques, principalement les Irlandais et les Italiens, ne devraient jamais être autorisés à entrer dans le pays parce qu'ils devaient leur loyauté au Pape plutôt qu'à la Constitution. Il s'est avéré que c'était faux. Les descendants des immigrés irlandais et italiens sont aujourd'hui des Américains ordinaires. Plus récemment, de nombreux immigrés sont arrivés dans mon pays en provenance de l'Inde, qui possède une culture de domination par des castes héréditaires. Les Américains d’origine indienne ont aujourd'hui les revenus les plus élevés de tous les groupes aux États-Unis, y compris les Blancs, et sont représentés à la tête de nombreuses entreprises de haute technologie.

Je suis moi-même né à Cuba, un pays tristement célèbre pour ses horreurs politiques. Bien que je sois fier de mes racines cubaines, j'aime à penser que je ne suis pas culturellement et politiquement différent de la plupart des Américains - en tout cas, mes enfants sont des Américains typiques de leur génération. Et je me réfère toujours à George Washington et à Thomas Jefferson comme à mes "ancêtres", bien qu'ils ne figurent pas vraiment sur mon arbre généalogique.

Les Arabes, ou les musulmans en général, sont-ils trop différents pour s'assimiler à une culture laïque et historiquement chrétienne ? Je n'en sais rien, mais compte tenu de l'histoire, je penche pour la générosité. Aux États-Unis, la plupart des musulmans sont parfaitement assimilés. La femme qui me coupe les quelques cheveux qui me restent, par exemple, s'est avérée être une musulmane fervente, mais je ne l'ai appris que plusieurs mois plus tard. Nous n'avons pas débattu de la controverse israélo-palestinienne. Nous avons plutôt parlé du temps chaud et des projets de vacances d'été. Beaucoup d'Américains qui ont acclamé les atrocités perpétrées par le Hamas n'étaient ni arabes ni musulmans, mais des fanatiques de l'église de l'identité, qui prêche une distinction manichéenne entre les groupes oppresseurs (les Blancs, Israël) et les groupes victimes (les Arabes, la Palestine).

La France se trouve dans une situation différente. La population arabe et musulmane est proportionnellement beaucoup plus importante qu'aux États-Unis, et de nombreux enfants et petits-enfants d'immigrés se sont effectivement assimilés – mais certains sont tombés dans la classe inférieure criminelle, le demi-monde. De ce point de vue, ils ne ressentent aucune loyauté envers la France en tant que communauté partagée ou envers l'idéal républicain. Mais le conseil de Kissinger n'a aucune incidence sur le cas français. Des millions de musulmans se trouvent déjà à l'intérieur du pays. La question de savoir si c'était une erreur de les laisser entrer est stérile. La Cinquième République, ou son successeur, doit trouver un moyen d'intégrer ce groupe dans la société et la culture françaises, sous peine d'être confrontée au type de violence nihiliste que l'on a connu lors des récentes émeutes urbaines.

Dans d'autres pays occidentaux, le principe de laïcité est mal compris. L'idée que la France discrimine les musulmans s'est installée. Comment faire comprendre que ce modèle n'est en rien discriminatoire ?

Pour être honnête, le gouvernement Macron discrimine tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Il n'y a rien de racial ou de religieux là-dedans. Les gilets jaunes pensaient que le gouvernement discriminait la France périphérique. Les manifestants contre la réforme des retraites pensaient que le gouvernement discriminait les enseignants et les cheminots. Aujourd'hui, de nombreux musulmans estiment que le gouvernement est discriminatoire à l'égard de la cause palestinienne.

Macron a interdit les manifestations pro-Hamas. Je comprends pourquoi il l'a fait : il craint une nouvelle flambée de violence. Mais comme Macron le sait sans doute lui-même, c'est le symptôme d'une terrible faiblesse, de la fragilité du système. À long terme, il me semble que la répression d'une opinion passionnée invite à la violence. Et ce, quelle que soit la sinistrose de la cause. Ici, aux États-Unis, le parti nazi américain a été autorisé à défiler dans un quartier juif où se trouvaient des survivants de l'Holocauste. Ce fut un spectacle répugnant, mais un véritable test pour la démocratie.

Tout principe de conduite est discriminatoire. Il inclut certains et en exclut d'autres. La Laïcité, ou le sécularisme, n'est pas discriminatoire pour ceux qui croient en ce principe : ils sont inclus. L'astuce consiste à persuader les exclus - qui croient en une expérience religieuse plus intense - qu'ils ont leur place à la table.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dénoncé des actes "inacceptables" lors des manifestations de soutien aux Palestiniens qui ont eu lieu au Royaume-Uni après l'attentat du Hamas. Quelles seront les conséquences politiques de ces manifestations ?

C'est une bonne question. Il est possible qu'il n'y ait aucune conséquence. Les démocraties occidentales en général, et les nations anglophones en particulier, sont dans une posture perpétuelle de génuflexion devant le culte de l'identité et de la victimisation. Le Hamas, dont les membres ont violé et assassiné des jeunes femmes et décapité des dizaines de nourrissons, est perversement, mais par définition, un groupe de victimes. Son statut transcende la moralité ordinaire. Là encore, par définition, toutes ses actions doivent être considérées comme bénéfiques. Les élites de Grande-Bretagne et d'ailleurs ont été terrifiées à l'idée de violer ce tabou. J'aimerais croire que les applaudissements nourris des fanatiques de l'identité à l'égard de la barbarie mettront enfin fin à leur emprise sur notre culture - mais je ne le croirai que lorsque je le verrai.

En France, l'ancien candidat à la présidence Jean-Luc Mélenchon n'a pas évoqué le caractère terroriste des attentats du Hamas. Pire, il clame à longueur de journée que la France est islamophobe. Que peuvent espérer les hommes politiques qui jouent cette carte ?

"Islamophobie" est un mot intéressant. D'un point de vue biologique, il est impossible que l'organisme humain ait pu développer une phobie au cours des 1445 ans qui se sont écoulés depuis l'Hégire. L'islam peut inspirer de la méfiance, de l'aversion, une hostilité intense, mais il ne peut pas provoquer de maladie mentale. L'accusation d'islamophobie, comme son parent, l'accusation de racisme, est faite pour déplacer la conversation du sujet vers l'interlocuteur, et ainsi tuer la possibilité d'un débat.

Mélenchon participe à l'histoire d'amour de la gauche radicale avec les groupes de victimes. Si, comme dans un roman de Houellebecq, le Hamas prenait le contrôle de la France, Mélenchon et ses partisans seraient les premiers à être exterminés d'une manière similaire à ces jeunes gens tués au festival de musique Nova près de Gaza. Psychologiquement, la gauche est animée par une pulsion suicidaire, une croyance aveugle en la vertu de l'extinction de toutes choses, y compris de ses propres idéaux. C'est bien sûr la définition du nihilisme.

En prenant cette pose, Mélenchon fait appel aux militants de son bord. Il peut gagner quelques voix supplémentaires parmi les enfants d'immigrés musulmans. Si le reste des Français est choqué, cela fait partie d'un vieux et vénérable jeu de la gauche, appelé "épater la bourgeoisie". Mélenchon, j'imagine, se considère comme un intellect libéré, au-delà du bien et du mal. Les critiques choquées des esprits conventionnels flatteront probablement sa vanité.