Un point de deal dans une cité du 14e arrondissement de Marseille
1 décembre 2025
Marseille (encore...) : Tout va très bien, Madame la préfète
Samedi 22 novembre, après le rituel de conjuration tenu à la mémoire de Mehdi Kessaci, l'une des écharpes tricolores en mission pré-municipales mobilise noblement le Camp du Bien : "Ce jour est dédié aux larmes ; demain sera le temps de l'action". Sur un plateau télévisé, je pronostique alors l'inverse : rien ne changera ; fin 2025, pas un homicide en moins, toujours plus de cocaïne vendue à Marseille.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
