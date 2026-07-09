SCHISME EN VUE ?
9 juillet 2026
Mark Carney ou l’homme qui veut éloigner l'Europe des États-Unis
Face aux menaces de Donald Trump, le premier ministre canadien Mark Carney s'impose comme une figure centrale d'un projet visant à refaçonner l’Occident.
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Vu sur:The Wall Street Journal
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.