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Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime lors d'une conférence de presse au National Press Theatre à Ottawa, au Canada, le 25 juin 2026.
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SCHISME EN VUE ?

9 juillet 2026

Mark Carney ou l’homme qui veut éloigner l'Europe des États-Unis

Face aux menaces de Donald Trump, le premier ministre canadien Mark Carney s'impose comme une figure centrale d'un projet visant à refaçonner l’Occident.

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The Wall Street Journal

MOTS-CLES

Mark Carney , Canada , Etats-Unis , Donald Trump , Union européenne , OTAN , alliance

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.