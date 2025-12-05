POLITIQUE
5 décembre 2025

Marianne voit Glucksmann jouer au culbuto à gauche, L’Express la voit céder aux sirènes anti-immigration; Le Nouvel Obs voit Pascal Praud faire l’union des droites; Les pédophiles s’invitent aux municipales parisiennes; Le gendre de Trump joue au Monopoly

Dans vos hebdos cette semaine : que d’hésitations ! Si Le Point se contente de son traditionnel palmarès des hôpitaux et cliniques, ailleurs on ne sait à quel saint se vouer, surtout à gauche…

Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

