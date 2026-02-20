POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundRevue de presse hebdo du 20 février 2026
See image caption

REVUE DES HEBDOS

20 février 2026

Marianne dénonce le fascisme des antifas, Le Point & L’Express le danger Mélenchon, Le Nouvel Obs reste «prudent»; Challenges dénonce l'intox des patrons acquis au RN; Les candidats Renaissance tentent la démacronisation, JD Vance joue avec des allumettes

A la Une de vos hebdos cette semaine : puisque "dormir est devenu un acte de résistance", alors résistons ! Le Point prend des accents rebelles face aux pressions professionnelles, sociales et technologiques, et nous explique comment reconquérir l'alpha et l'oméga de notre santé : le sommeil, dont le manque est le deuxième facteur de risque de surmortalité, après le tabac mais avant la malbouffe.

Photo of Alice Maindron
Alice Maindron Go to Alice Maindron page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de presse hebdo , Le Point , L'Express , Nouvel Obs , Marianne , Challenges

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Populaires

1Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
2Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques
3La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
4L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
5Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
6Mort de Quentin : mais que font donc vraiment les assistants parlementaires insoumis de leur temps de travail ?
7Des scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour ramener à la vie “l'arbre zombie”