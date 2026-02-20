REVUE DES HEBDOS

20 février 2026

Marianne dénonce le fascisme des antifas, Le Point & L’Express le danger Mélenchon, Le Nouvel Obs reste «prudent»; Challenges dénonce l'intox des patrons acquis au RN; Les candidats Renaissance tentent la démacronisation, JD Vance joue avec des allumettes

A la Une de vos hebdos cette semaine : puisque "dormir est devenu un acte de résistance", alors résistons ! Le Point prend des accents rebelles face aux pressions professionnelles, sociales et technologiques, et nous explique comment reconquérir l'alpha et l'oméga de notre santé : le sommeil, dont le manque est le deuxième facteur de risque de surmortalité, après le tabac mais avant la malbouffe.