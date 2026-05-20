ATLANTI-CULTURE
20 mai 2026
Marguerite Duras - Dévorer, Tout, de Béatrice Gurret
Une ogresse tourmentée et impitoyable
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MOTS-CLESMarguerite Duras , essais , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).