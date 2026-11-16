COMPETITIVITE
16 novembre 2026
Marges des entreprises : un problème de profitabilité très français
Alors que les entreprises françaises sont régulièrement accusées de réaliser des profits excessifs et de bénéficier de milliards d’euros d’aides publiques, une étude de Rexecode dresse un tout autre constat. Prélèvements parmi les plus élevés d’Europe, marges nettes en recul depuis trente ans, rémunération du capital productif insuffisante, le débat public repose en réalité sur plusieurs idées fausses qui fragilisent la compétitivité des entreprises françaises.
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Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc
Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef.
Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.
Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc