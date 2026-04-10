PARTENARIAT STRATEGIQUE
10 avril 2026
Malgré les sanctions occidentales contre la Russie, les relations entre Moscou et New Delhi n’ont pas déraillé, bien au contraire
Rajoli Siddharth explique comment les sanctions contre la Russie n'ont pas rompu les relations entre Moscou et New Delhi, mais ont profondément influencé la nature de ce partenariat.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Rajoli Siddharth est chercheur junior à l'Observer Research Foundation.
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Rajoli Siddharth est chercheur junior à l'Observer Research Foundation.