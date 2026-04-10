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Sur cette photo de groupe diffusée par l'agence de presse russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi assistent à une session plénière du forum commercial Inde-Russie à New Delhi, le 5 décembre 2025.
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PARTENARIAT STRATEGIQUE

10 avril 2026

Malgré les sanctions occidentales contre la Russie, les relations entre Moscou et New Delhi n’ont pas déraillé, bien au contraire

Rajoli Siddharth explique comment les sanctions contre la Russie n'ont pas rompu les relations entre Moscou et New Delhi, mais ont profondément influencé la nature de ce partenariat.

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MOTS-CLES

Vladimir Poutine , Narendra Modi , Russie , Inde , partenariat , guerre en ukraine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rajoli Siddharth

Rajoli Siddharth est chercheur junior à l'Observer Research Foundation.

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