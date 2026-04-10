PARTENARIAT STRATEGIQUE

10 avril 2026

Malgré les sanctions occidentales contre la Russie, les relations entre Moscou et New Delhi n’ont pas déraillé, bien au contraire

Rajoli Siddharth explique comment les sanctions contre la Russie n'ont pas rompu les relations entre Moscou et New Delhi, mais ont profondément influencé la nature de ce partenariat.