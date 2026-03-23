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Ce document d'illustration, diffusé le 26 avril 2024 par KNDS, une division de Nexter Systems, fabricant d'armements appartenant à l'État français, présente des chars de combat de pointe baptisés Système de Combat Terrestre Principal (MGCS) et des drones (en haut à gauche).
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DEFENSE DU FUTUR

23 mars 2026

Malgré les doutes et les désaccords, le char du futur franco-allemand relancé

Relancé après des mois de tensions, le programme de char du futur franco-allemand, censé incarner la nouvelle génération de blindés européens, entre dans une phase d’accélération décisive. Mais derrière l’affichage politique d’unité, les divergences industrielles, les contraintes opérationnelles et les rivalités stratégiques continuent de peser sur un projet aussi ambitieux que fragile.

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MOTS-CLES

MGCS , Tank européen , franco-allemand , projet , SCAF , coopération , doutes , tensions , Défense , Union Européenne

THEMATIQUES

Défense
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Emmanuel Cahour