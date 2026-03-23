DEFENSE DU FUTUR

23 mars 2026

Malgré les doutes et les désaccords, le char du futur franco-allemand relancé

Relancé après des mois de tensions, le programme de char du futur franco-allemand, censé incarner la nouvelle génération de blindés européens, entre dans une phase d’accélération décisive. Mais derrière l’affichage politique d’unité, les divergences industrielles, les contraintes opérationnelles et les rivalités stratégiques continuent de peser sur un projet aussi ambitieux que fragile.