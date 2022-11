Un journaliste travaille sur un article pour décoder et décrypter une "fake news", une fausse information.

Atlantico : Vous avez récemment publié un article intitulé "Critical Ignoring as a Core Competence for Digital Citizens". Tout d'abord, comment définiriez-vous cette "ignorance critique" ?

Anastasia Kozyreva : L'ignorancecritique est la capacité de choisir ce qu'il faut ignorer et où investir ses capacités attentionnelles limitées. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire attention, mais de pratiquer des habitudes saines et réfléchies face à la surabondance d'informations.

Pourquoi pensez-vous qu'il est important, de nos jours, d'être capable d'ignorer rationnellement certains contenus sur Internet ?

En 1971, Herbert Simon écrivait déjà que dans un monde riche en informations, "la richesse de l'information crée une pauvreté de l'attention". Aujourd'hui, le monde en ligne est plus que riche en informations, il est surabondant en informations. Dans l'économie numérique actuelle de l'attention, différentes sources médiatiques se disputent notre attention. Les algorithmes des médias sociaux sont conçus pour maximiser l'engagement et le temps que nous passons sur leur site. Ils nous bombardent donc d'informations visant à attirer notre attention ou à provoquer de fortes réactions émotionnelles. Le problème est que ces informations peuvent être de mauvaise qualité, trompeuses ou totalement fausses. Il s'agit d'un environnement d'information très différent de celui auquel nous nous sommes adaptés ou de celui que nous connaissons dans le cadre de l'enseignement.

La concurrence pour l'attention humaine nous appauvrit, en tant que consommateurs d'informations, au lieu de nous enrichir - quiconque est devenu accro à un flux de médias sociaux sait ce que c'est que de perdre des heures précieuses à consommer des informations que nous ne voulions peut-être même pas, et probablement tout le monde en ligne a rencontré des informations qui font plus de mal que de bien. Pour nous adapter à cet environnement difficile, nous devons cultiver la capacité de décider comment investir notre attention limitée. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce sur quoi il faut se concentrer, mais aussi d'apprendre ce qu'il faut ignorer.

Vous passez en revue trois types de stratégies cognitives permettant de mettre en œuvre l'ignorance critique : l'autosuggestion, la lecture latérale et l'heuristique "ne pas nourrir les tordus". Quelle est exactement la stratégie qui se cache derrière ces termes ?

Dans ce contexte, l'autosauvegarde consiste à intervenir dans ses propres environnements d'information (par exemple, nos flux de médias sociaux et nos appareils numériques) afin d'éviter les distractions et de faciliter la réalisation de ce que l'on souhaite réellement faire. Il peut être difficile de résister à la tentation de s'engager dans un contenu qui attire l'attention. Au lieu de compter sur la maîtrise de soi, vous pouvez donc supprimer toute tentation en vous donnant un petit coup de pouce. Tout le monde peut utiliser cette technique : Par exemple, un coup de pouce populaire consiste simplement à supprimer de votre écran d'accueil les applications de médias sociaux qui créent une dépendance ou à fixer des limites de temps pour l'utilisation de certaines applications de médias sociaux.

La lecture latérale est une stratégie simple utilisée par les vérificateurs de faits professionnels : Pour vérifier la crédibilité d'une information provenant d'une source inconnue, quittez la page et faites une recherche sur le Web pour voir ce que d'autres (p. ex. Wikipédia, organismes de presse) disent de la source et de ses affirmations. Vous ne pouvez pas nécessairement savoir dans quelle mesure un site Web ou un message sur les médias sociaux est digne de confiance en regardant simplement le site ou le message lui-même. En l'absence de connaissances de base pertinentes ou d'indicateurs fiables de fiabilité, la meilleure stratégie pour décider si vous pouvez croire une source est de rechercher l'auteur ou l'organisation et ses affirmations ailleurs.

L'heuristique "ne pas nourrir les trolls" est un élément important de l'ignorance critique qui consiste à filtrer et à bloquer les utilisateurs malveillants. Comme les trolls se nourrissent d'attention, l'heuristique "ne pas nourrir les trolls" nous dit de ne pas répondre directement aux trolls : Ne pas corriger, débattre ou riposter. Au lieu de cela, bloquez les trolls et signalez-les. Cela vous permet de limiter les dégâts causés par les trolls et les cyberintimidateurs, ainsi que par les utilisateurs qui diffusent délibérément de fausses informations dangereuses. Il ne s'agit surtout pas d'une excuse pour ignorer les arguments et les opinions des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou pour bloquer les opposants politiques s'ils sont sincères.

Ces stratégies sont-elles complémentaires ? Certaines d'entre elles sont-elles plus efficaces que d'autres, globalement ou en fonction de la personne qui les utilise ?

Oui, ce sont des stratégies complémentaires qui répondent à des défis différents. Par exemple, comme je viens de le mentionner, l'heuristique do-not-feed-the-trolls vise à limiter les dommages causés par des individus malveillants. La lecture latérale est un excellent outil pour vérifier la fiabilité d'un contenu non familier. Et l'autosuggestion est cruciale pour mettre en place ses propres habitudes de gestion de l'information. Toutes trois sont des moyens de pratiquer l'ignorance critique dans un contexte particulier. Cela peut également varier d'une personne à l'autre, en fonction des défis spécifiques auxquels chaque personne est le plus confrontée. Mais je pense que nous pouvons tous bénéficier de ces outils.

Vous préconisez que cette compétence soit enseignée dans les écoles. Mais les écoles sont-elles équipées pour le faire ?

Nous pensons que cette compétence est essentielle pour les citoyens numériques du 21e siècle et qu'elle devrait faire partie des programmes scolaires visant à améliorer les compétences des élèves en matière de maîtrise de l'information. Bien sûr, les écoles et les éducateurs ont beaucoup à faire, mais ils veulent préparer les élèves au monde et leur donner des compétences importantes pour le monde numérique en évolution rapide et ses défis particuliers (par exemple, la désinformation en ligne). C'est pourquoi il est particulièrement important de proposer des solutions faciles à mettre en œuvre. De plus, l'une des stratégies que nous décrivons - la lecture latérale - a déjà été mise en œuvre dans les programmes scolaires et il a été prouvé qu'elle améliore les compétences des élèves (Civic Online Reasoning développé à l'Université de Stanford).

L'esprit humain peut-il vraiment battre les algorithmes conçus pour capter votre attention et vous inciter à y rester ?

Oui, il peut être difficile de résister aux flux d'informations modérés par des algorithmes sur les médias sociaux. Néanmoins, nous pouvons et devons faire de notre mieux pour contrer les tactiques utilisées pour nous séduire.Je pense qu'il est important de reconnaître notre agence et notre autonomie dans le monde numérique - nous ne sommes pas complètement à la merci des algorithmes. Au moins une partie de notre expérience en ligne est entre nos mains : Nous pouvons décider de supprimer de nos écrans les applications qui nous distraient (ou fixer des limites à leur utilisation) ou nous pouvons gérer les notifications de manière à ne pas être distraits à certains moments (par exemple, pendant le sommeil ou pendant les périodes que nous consacrons à notre famille, à nos amis ou à un travail ciblé). Les algorithmes auraient alors moins de choses à se mettre sous la dent.

Cependant, la responsabilité de la façon dont nous passons notre temps en ligne n'incombe en aucun cas à l'individu. L'ignorance critique et les autres efforts visant à renforcer les compétences des personnes pour faire face aux défis en ligne ne doivent pas être considérés comme la principale ligne de défense. Les solutions infrastructurelles et systémiques, telles que le traitement des algorithmes d'amplification des plateformes et des politiques de modération du contenu, sont également extrêmement importantes. Je pense que les solutions systémiques devraient être notre première ligne de défense, mais que nous avons besoin de plusieurs lignes de défense, notamment parce que les solutions systémiques peuvent prendre beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas attendre pendant que nous nous battons pour un environnement de médias sociaux meilleur et plus sûr - en attendant, nous devons trouver des moyens sains de faire face à notre nouveau monde numérique courageux.