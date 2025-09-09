Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Santéil y a 3 heures
Des tests permettent de détecter les risques d'une maladie d'Alzheimer.
Des tests permettent de détecter les risques d'une maladie d'Alzheimer. © FRED TANNEAU / AFP
Avancée médicale

Maladie d’Alzheimer : un nouveau test réalisable en trois minutes peut révéler la présence (et la nature) de troubles de la mémoire

Un nouveau test pourrait aider à diagnostiquer les troubles de la mémoire associés à la maladie d’Alzheimer en seulement trois minutes. Selon des résultats récemment publiés, le test, appelé Fastball EEG test, pourrait un jour aider les médecins à identifier les personnes qui ont besoin d’examens supplémentaires pour la maladie d’Alzheimer, sans attendre inutilement ni passer par des procédures longues et contraignantes.

avec Eleftheria Kodosaki
author imageEleftheria Kodosaki

BSc (hons/1st) en biologie (Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Grèce), MSc en neurosciences cognitives (Université Aston, Royaume-Uni) et doctorat en neuroimmunologie (Université métropolitaine de Cardiff, Royaume-Uni).

Voir la bio »

Maladie d’Alzheimer : un nouveau test réalisable en trois minutes peut révéler la présence (et la nature) de troubles de la mémoire

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés