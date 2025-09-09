Avancée médicale

Maladie d’Alzheimer : un nouveau test réalisable en trois minutes peut révéler la présence (et la nature) de troubles de la mémoire

Un nouveau test pourrait aider à diagnostiquer les troubles de la mémoire associés à la maladie d’Alzheimer en seulement trois minutes. Selon des résultats récemment publiés, le test, appelé Fastball EEG test, pourrait un jour aider les médecins à identifier les personnes qui ont besoin d’examens supplémentaires pour la maladie d’Alzheimer, sans attendre inutilement ni passer par des procédures longues et contraignantes.