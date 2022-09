Mal de dos : votre oreiller, cet ennemi invisible

Atlantico : On soupçonne insuffisamment le rôle des oreillers. Quelle importance cela a-t-il pour avoir un bon sommeil ?

Marc Rey : Un certain nombre de personnes ont des douleurs cervicales ou rachidiennes pendant la nuit et qui vont avoir du mal à dormir du fait d’un mauvais oreiller. En effet, cela peut provoquer des contractures musculaires. La liste des problèmes est multiple, cela peut être des cervicalgies à des irradiations dans le bras, les épaules ou le dos parce que les muscles s’insèrent sur la colonne cervicale ou les épaules. Ces muscles, s’ils sont courbatus, ils vont faire mal. Le problème est donc de trouver une position dans laquelle ils vont pouvoir se relâcher. C’est là qu’intervient en effet l’oreiller puisque certains sujets vont avoir besoin de pouvoir relâcher leur muscle grâce à un maintien de la tête sur une oreiller.

Il faut savoir que bien entendu, la plupart des gens n’ont pas de douleurs cervicales. On bouge beaucoup dans la nuit. Et dans cette configuration, tout ce qui a été développé avec les oreillers à mémoire de forme va permettre de trouver une position antalgique, une position de repos dans laquelle vous allez naturellement moins bouger et vous reposer.

Comment bien choisir son oreiller ?

On peut d’abord le choisir en fonction de sa sensation de confort personnel et privilégier des oreillers à mémoire de forme, thermosensibles, qui sont constitués avec de la mousse viscoélastique et qui en fonction de la chaleur de la nuque et de la tête vont venir vous mouler. Ainsi, l’oreiller va s’adapter à vos besoins.

Comment, à l’inverse, un oreiller de mauvaise qualité ou inadapté peut nuire à la santé ?

L’oreiller peut en effet contraindre à une position qui est désagréable. Cela peut être une position d’hyperextension, c’est-à-dire la tête qui part très en arrière à cause d’un oreiller très bras. Si la tête est très en arrière cela induit un recul de la mandibule, la mâchoire inférieure, ce qui favorise les apnées et le ronflement. Les gens ronflent plus facilement sur le dos que sur le côté ou le ventre. Un oreiller peut en effet donner une mauvaise position. Un oreiller très volumineux fera basculer la tête en avant. Cela renvoie la tête dans les épaules, ce qui peut provoquer du mal à respirer. Ce qui va conditionner ce dont on a besoin, c’est le fait d’avoir une position dans laquelle on est bien et dans laquelle on n’a pas de douleur qui irradie dans les épaules ou les bras. Il faut donc réfléchir à ça quand on se réveille courbatu le matin, c’est sans doute qu’on a dormi dans une mauvaise position. Il faut identifier la position dans laquelle on dort et notamment la position de notre tête : est-elle tournée très à droite, ou à gauche, penchée en avant ou rejetée en arrière, etc. Ce n’est pas spontané. Cela vient souvent au moment des douleurs. Mais c’est primordial. J’ai déjà eu des cas de personnes qui selon la manière dont leur tête était tournée faisaient des apnées du sommeil ou pas.