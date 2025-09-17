Et pendant ce temps-là

Mais qui se préoccupe de la course aux minerais rares dans laquelle la Chine est en passe de méchamment distancer l’Occident ?

Pour Mike Pompeo, sécuriser l’accès aux minerais critiques devient une urgence de sécurité nationale. Les terres rares, essentielles aux aimants des éoliennes, aux moteurs électriques et aux composants optiques, sont abondantes mais difficiles à concentrer et à raffiner. La Chine conserve l’avantage sur la chaîne de transformation et peut peser sur les prix comme sur les exportations. L’Europe et la France doivent donc reconstruire une filière complète, du gisement au raffinage, accélérer le recyclage et investir dans des technologies de substitution, à l’image des moteurs sans aimants. Objectif : desserrer l’étau de la dépendance et capter les retombées économiques d’un marché en pleine expansion.