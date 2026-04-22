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Des militaires montent la garde le long d'une route fermée près de l'hôtel Serena, dans la zone rouge d'Islamabad, dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité en prévision des pourparlers de paix américano-iraniens.
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STRATEGIE D'ISLAMABAD

22 avril 2026

Mais pourquoi le Pakistan s’implique-t-il autant dans la guerre en Iran ?

Alors que les tensions autour de l’Iran s’intensifient, le Pakistan multiplie les initiatives militaires et diplomatiques dans le Golfe, entre déploiements de troupes et accords de défense avec les monarchies locales. Cet engagement s’inscrit dans des logiques anciennes de coopération, mais aussi dans un contexte de fortes dépendances économiques et d’équilibres régionaux fragiles.

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MOTS-CLES

Pakistan , Islamabad , défense , stratégie , alliance , Donald Trump , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , Emirats Arabes Unis , Qatar , Arabie Saoudite , Chine , États-Unis

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gilles Boquérat

Gilles Boquérat, spécialiste de l'Asie du Sud, est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien chercheur au Centre de sciences humaines de New Delhi et ancien résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad.

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