STRATEGIE D'ISLAMABAD
22 avril 2026
Mais pourquoi le Pakistan s’implique-t-il autant dans la guerre en Iran ?
Alors que les tensions autour de l’Iran s’intensifient, le Pakistan multiplie les initiatives militaires et diplomatiques dans le Golfe, entre déploiements de troupes et accords de défense avec les monarchies locales. Cet engagement s’inscrit dans des logiques anciennes de coopération, mais aussi dans un contexte de fortes dépendances économiques et d’équilibres régionaux fragiles.
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Gilles Boquérat, spécialiste de l'Asie du Sud, est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien chercheur au Centre de sciences humaines de New Delhi et ancien résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad.
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Gilles Boquérat, spécialiste de l'Asie du Sud, est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien chercheur au Centre de sciences humaines de New Delhi et ancien résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad.