STRATEGIE D'ISLAMABAD

22 avril 2026

Mais pourquoi le Pakistan s’implique-t-il autant dans la guerre en Iran ?

Alors que les tensions autour de l’Iran s’intensifient, le Pakistan multiplie les initiatives militaires et diplomatiques dans le Golfe, entre déploiements de troupes et accords de défense avec les monarchies locales. Cet engagement s’inscrit dans des logiques anciennes de coopération, mais aussi dans un contexte de fortes dépendances économiques et d’équilibres régionaux fragiles.