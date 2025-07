Marchand de sable

Mais pourquoi dormons-nous de plus en plus mal (et les solutions pour y faire face) ?

En France, 15 à 20 % de la population souffre d’insomnies, dont 9 % à un stade sévère : des nuits écourtées à six heures ou moins, bien loin des sept heures réparatrices que réclament corps et esprit. Fatigue chronique, irritabilité, difficultés de concentration et troubles anxieux ou dépressifs s’invitent alors dans le quotidien. L’insomnie apparaît comme le symptôme d’un mal-être émotionnel profond, aggravé par des rythmes de vie toujours plus fragmentés.