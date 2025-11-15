POLITIQUE
Des députés de l'opposition, notamment du Rassemblement National (RN) et de la coalition de gauche Nupes, applaudissent après le rejet de l'article 2 d'un projet de loi de réforme des retraites, qui n'a pas obtenu la majorité, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 février 2023.

© LUDOVIC MARIN / AFP

GEL DES PENSIONS

15 novembre 2025

Mais pour qui (et quoi) se battent la gauche et le RN ? Les retraités ont épargné 76 % des revalorisations de pension accordées en 2024

Le débat sur les retraites révèle une fracture majeure : les actifs financent, via leurs cotisations et la dette publique, un système qui enrichit une génération déjà largement propriétaire. Le gel des pensions élevées, pourtant justifié par l’urgence budgétaire, a été rejeté par la gauche et le Rassemblement national. Pour qui et pour quoi se battent réellement ces forces politiques lorsqu’elles défendent un statu quo qui pèse d’abord sur les travailleurs et les jeunes ?

Photo of Daniel Tourre
Photo of Stéphane Vojetta
Daniel Tourre Go to Daniel Tourre page et Stéphane Vojetta Go to Stéphane Vojetta page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Tourre image
Daniel Tourre
Daniel Tourre est notamment l'auteur de Pulp Libéralisme, la tradition libérale pour les débutants (Tulys, 2012) et porte-parole du "Collectif Antigone". 

 

Stéphane Vojetta image
Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.

