15 novembre 2025
Mais pour qui (et quoi) se battent la gauche et le RN ? Les retraités ont épargné 76 % des revalorisations de pension accordées en 2024
Le débat sur les retraites révèle une fracture majeure : les actifs financent, via leurs cotisations et la dette publique, un système qui enrichit une génération déjà largement propriétaire. Le gel des pensions élevées, pourtant justifié par l’urgence budgétaire, a été rejeté par la gauche et le Rassemblement national. Pour qui et pour quoi se battent réellement ces forces politiques lorsqu’elles défendent un statu quo qui pèse d’abord sur les travailleurs et les jeunes ?
Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.
