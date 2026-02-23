PERSONNE OU STRUCTURE

Mais de qui (et surtout quoi) aurait vraiment besoin la zone euro en remplacement de Christine Lagarde à la BCE ?

Alors que des spéculations entourent un possible départ anticipé de Christine Lagarde avant 2027, la question de sa succession à la tête de la Banque centrale européenne dépasse largement les jeux d’équilibre politiques. De quoi s'interroger sur le profil du prochain occupant de ce siège stratégique... ou de se demander si la réponse n'est pas ailleurs. Décryptage.