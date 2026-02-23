POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump s'entretient avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, lors du sommet du G7 à La Malbaie, au Québec, au Canada, le 9 juin 2018.
See image caption
See copyright

PERSONNE OU STRUCTURE

23 février 2026

Mais de qui (et surtout quoi) aurait vraiment besoin la zone euro en remplacement de Christine Lagarde à la BCE ?

Alors que des spéculations entourent un possible départ anticipé de Christine Lagarde avant 2027, la question de sa succession à la tête de la Banque centrale européenne dépasse largement les jeux d’équilibre politiques. De quoi s'interroger sur le profil du prochain occupant de ce siège stratégique... ou de se demander si la réponse n'est pas ailleurs. Décryptage.

Photo of Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Populaires

1Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
2LFI, pas d’extrême gauche ? Voilà ce que ne comprennent pas les Villepin et autres idiots utiles, niais ou alliés non avoués de Jean-Luc Mélenchon
3Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec
4Des scientifiques allemands viennent de découvrir le coût neuronal de l’addiction au smartphone et voilà leurs conclusions
5S’évader d’Auschwitz : les évasions qui ont permis au monde de découvrir l’horreur de la barbarie nazie
6Les robots humanoïdes arrivent et les politiques ne sont pas prêts du tout à la révolution qui se prépare
7Lucas Rayski : "Beaucoup de ceux qu’on dit "passés à droite" n’ont pas changé d’idées : c’est la gauche qui est devenue une machine à excommunier"