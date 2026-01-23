©
Sur 1 000 euros de dépenses publiques, 571 euros sont consacrés à la protection sociale (vieillesse, santé, famille, etc.)
« MAIS OU VA L’ARGENT ? »
23 janvier 2026
Mais à quoi l'argent public a servi en 2024 ?
Dans une note, François Ecalle, spécialiste des finances publiques et fondateur de Fipeco, explique comment ont été utilisés 1 000 euros de prélèvements obligatoires en 2024. Entrons dans le détail.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.