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LA RECHERCHE BASCULE

9 mai 2026

Maintenant que les articles universitaires peuvent être entièrement automatisés par l’IA, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la recherche ?

Après avoir longtemps été de simples assistants capables de résumer des articles ou nettoyer des données, les systèmes d’intelligence artificielle franchissent désormais un cap inédit : celui de la recherche scientifique autonome. Capables de formuler des hypothèses, rédiger des articles et corriger leurs propres erreurs, ces nouveaux agents IA pourraient bouleverser aussi bien le monde académique que les industries créatives.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , recherches scientifiques , travaux académiques

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Sorin M. S. Krammer

Professeur de stratégie et de commerce international, Université de Southampton.

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