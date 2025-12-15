©
CHATBOTS SOUS INFLUENCE
15 décembre 2025
Made in propagande artificielle : la Russie s’attelle à la formation des modèles de langage IA
Alors que des millions d’utilisateurs s’informent désormais via des chatbots d’intelligence artificielle, la Russie a identifié une nouvelle cible stratégique : les modèles de langage eux-mêmes. En inondant le web de contenus pro-Kremlin optimisés pour l’entraînement des IA, Moscou cherche moins à convaincre les lecteurs qu’à façonner les réponses des algorithmes.
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Andreeva est journaliste-analyste, spécialisée dans les technologies numériques.
