CHATBOTS SOUS INFLUENCE

15 décembre 2025

Made in propagande artificielle : la Russie s’attelle à la formation des modèles de langage IA

Alors que des millions d’utilisateurs s’informent désormais via des chatbots d’intelligence artificielle, la Russie a identifié une nouvelle cible stratégique : les modèles de langage eux-mêmes. En inondant le web de contenus pro-Kremlin optimisés pour l’entraînement des IA, Moscou cherche moins à convaincre les lecteurs qu’à façonner les réponses des algorithmes.