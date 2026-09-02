ATLANTI-CULTURE
2 septembre 2026
"Madame Sourdis" : une réflexion subtile sur la peinture, le génie et les équilibres fragiles du couple
De : Emile Zola Version audio réalisée par les éditions Des oreilles pour lire parue 2012 Texte lu par Bernard Petit Durée 1 h 1 7,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution (posthume) en 1929 chez Fasquelle 48 pages)
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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