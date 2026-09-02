ATLANTI-CULTURE

"Madame Sourdis" : une réflexion subtile sur la peinture, le génie et les équilibres fragiles du couple

De : Emile Zola Version audio réalisée par les éditions Des oreilles pour lire parue 2012 Texte lu par Bernard Petit Durée 1 h 1 7,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution (posthume) en 1929 chez Fasquelle 48 pages)