BILAN NEGATIF
28 avril 2026
Macron, l’Algérie et les "mabouls" : dix ans d'incurie présidentielle en cinq acte
Le président Macron a attaqué hier les "mabouls qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie". Mais cette petite phrase provocatrice cache mal un bilan désastreux sur la question algérienne, que dénoncent justement ceux qui osent encore demander à ce que la France tienne une position de fermeté face au pouvoir algérienne. Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique
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Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique