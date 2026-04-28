BILAN NEGATIF

28 avril 2026

Macron, l’Algérie et les "mabouls" : dix ans d'incurie présidentielle en cinq acte

Le président Macron a attaqué hier les "mabouls qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie". Mais cette petite phrase provocatrice cache mal un bilan désastreux sur la question algérienne, que dénoncent justement ceux qui osent encore demander à ce que la France tienne une position de fermeté face au pouvoir algérienne. Décryptage.