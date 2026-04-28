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Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une conférence de presse, le 25 août 2022 à Alger.
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BILAN NEGATIF

28 avril 2026

Macron, l’Algérie et les "mabouls" : dix ans d'incurie présidentielle en cinq acte

Le président Macron a attaqué hier les "mabouls qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie". Mais cette petite phrase provocatrice cache mal un bilan désastreux sur la question algérienne, que dénoncent justement ceux qui osent encore demander à ce que la France tienne une position de fermeté face au pouvoir algérienne. Décryptage.

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MOTS-CLES

Relation Franco-Algérienne , Emmanuel Macron , maboules , Boualem Sansal , Christophe Gleizes , Abdelmadjid Tebboune , guerre d'Algérie , guerre civile

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Benedetti
Journaliste

Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique

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