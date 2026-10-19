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Le président français Emmanuel Macron réagit avant une réunion de crise interministérielle qu'il préside au palais de l'Élysée, à Paris, le 18 octobre 2026, au lendemain des émeutes et des pillages survenus en marge des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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JOUR D’EMEUTES

19 octobre 2026

Macron déni au carré, Mélenchon déni à demi

Pour avoir vécu l’épisode des gilets jaunes, les émeutes consécutives à la mort du jeune Mael, la violence des manifestations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron pouvait imaginer que les manifestations suivies de pillages dans les grandes villes du pays, avec un point dans la capitale, ne s’arrêteraient pas net du jour au lendemain. Mais, lorsqu’il a fait savoir qu’il prendrait la parole à la télévision ce dimanche soir, on aurait pu s’attendre à quelque annonce de sa part afin de faire tomber la fièvre.

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MOTS-CLES

Politique , discours , Emmanuel Macron , Manifestation du 17 octobre , mouvement lycéen , violences , casseurs , Sébastien Lecornu , démission , ordre , Edouard Philippe , Bruno Retailleau , Jean-Luc Mélenchon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 