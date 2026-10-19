JOUR D’EMEUTES

Macron déni au carré, Mélenchon déni à demi

Pour avoir vécu l’épisode des gilets jaunes, les émeutes consécutives à la mort du jeune Mael, la violence des manifestations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron pouvait imaginer que les manifestations suivies de pillages dans les grandes villes du pays, avec un point dans la capitale, ne s’arrêteraient pas net du jour au lendemain. Mais, lorsqu’il a fait savoir qu’il prendrait la parole à la télévision ce dimanche soir, on aurait pu s’attendre à quelque annonce de sa part afin de faire tomber la fièvre.