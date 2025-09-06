La France en décor

Luxe, meurtres et volupté : 5 suggestions de bijoux français où pourrait se dérouler la saison 4 de White Lotus et n’ayant rien à voir avec Courchevel ou Saint-Tropez

Chaque saison de The White Lotus s’illustre par un casting prestigieux et un décor de rêve. Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, la quatrième saison s’annonce française, mais le lieu reste secret. Grand-Hôtel du Cap Ferrat, Megève, Saint-Tropez ? Les spéculations vont bon train. Pourtant, au-delà des évidences, la France regorge de trésors plus confidentiels – du Pays basque à la Corse en passant par le Beaujolais – qui offriraient un écrin inédit à l’ironie acide et aux drames feutrés de la série.