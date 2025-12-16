COUPS DE BOUTOIRS

16 décembre 2025

L’unité européenne se fissure sous les assauts de Trump mais jusqu’où ?

Les attaques répétées de Donald Trump contre l’Union européenne ne relèvent pas de simples outrances diplomatiques : elles révèlent une remise en cause profonde de l’ordre européen hérité de l’après-guerre froide. Entre brutalité commerciale, désengagement sécuritaire et reprise assumée du narratif russe sur l’Ukraine, l’administration américaine met à nu les fragilités structurelles de l’unité européenne, déjà traversée par des divergences d’intérêts économiques, stratégiques et politiques.