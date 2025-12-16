POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.

©

Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.

COUPS DE BOUTOIRS

16 décembre 2025

L’unité européenne se fissure sous les assauts de Trump mais jusqu’où ?

Les attaques répétées de Donald Trump contre l’Union européenne ne relèvent pas de simples outrances diplomatiques : elles révèlent une remise en cause profonde de l’ordre européen hérité de l’après-guerre froide. Entre brutalité commerciale, désengagement sécuritaire et reprise assumée du narratif russe sur l’Ukraine, l’administration américaine met à nu les fragilités structurelles de l’unité européenne, déjà traversée par des divergences d’intérêts économiques, stratégiques et politiques.

Photo of Arthur Kenigsberg
Arthur Kenigsberg Go to Arthur Kenigsberg page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Arthur Kenigsberg image
Arthur Kenigsberg

Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans. 

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
3PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
4La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
5L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
6Attentat antisémite de Bondi beach : les larmes de crocodile des « globaliseurs d’intifada »
7Économie française : la marche forcée vers le déclin paraît inéluctable 