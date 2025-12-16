©
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.
COUPS DE BOUTOIRS
16 décembre 2025
L’unité européenne se fissure sous les assauts de Trump mais jusqu’où ?
Les attaques répétées de Donald Trump contre l’Union européenne ne relèvent pas de simples outrances diplomatiques : elles révèlent une remise en cause profonde de l’ordre européen hérité de l’après-guerre froide. Entre brutalité commerciale, désengagement sécuritaire et reprise assumée du narratif russe sur l’Ukraine, l’administration américaine met à nu les fragilités structurelles de l’unité européenne, déjà traversée par des divergences d’intérêts économiques, stratégiques et politiques.
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
