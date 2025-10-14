Internationalil y a 4 heures
C’est la même chanson
L’UE repackage un nouveau plan migratoire qui ne fait que réchauffer les précédents
Sous pression face à la colère croissante des citoyens, Bruxelles prétend durcir sa politique migratoire. Mais derrière les effets d’annonce sur les visas et les pays « non coopératifs », la Commission européenne recycle des mesures anciennes sans changer de logique : celle d’une Europe incapable de contrôler ses frontières et prisonnière de son propre discours technocratique.