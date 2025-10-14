Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 4 heures
Une manifestante est arrêtée par la police devant les bureaux du conseil municipal d'Epping, après une marche depuis l'hôtel Bell, qui héberge des demandeurs d'asile au nord-est de Londres, le 31 août 2025. Le 29 août, une cour d'appel britannique a annulé une décision de première instance interdisant temporairement l'utilisation de l'hôtel touché par les manifestations pour héberger des demandeurs d'asile, une victoire majeure pour le gouvernement. (Photo de Chris J Ratcliffe / AFP)
L’UE repackage un nouveau plan migratoire qui ne fait que réchauffer les précédents

Sous pression face à la colère croissante des citoyens, Bruxelles prétend durcir sa politique migratoire. Mais derrière les effets d’annonce sur les visas et les pays « non coopératifs », la Commission européenne recycle des mesures anciennes sans changer de logique : celle d’une Europe incapable de contrôler ses frontières et prisonnière de son propre discours technocratique.

Javier Villamor
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

L’UE repackage un nouveau plan migratoire qui ne fait que réchauffer les précédents

